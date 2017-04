Nachdem sich Packer im produktiven Einsatz bewehrt hat, sieht HashiCorp den Zeitpunkt gekommen, sein Image-Building-Tool mit der Version 1.0 auszuzeichnen.

Ein halbes Jahr lang hat das Team hinter Packer nun mit dem gezielten Beheben von Fehlfunktionen und der Überarbeitung der Webpräsenz verbracht, um nun Version 1.0 des Tools präsentieren zu können. In der Bekanntmachung erklärt HashiCorp-Gründer Mitchell Hashimoto, dass das Erreichen dieses Meilensteins bei ihnen Zeichen eines in Produktion gehärteten, weitverbreiteten Projekts mit ausgereifter technischer Architektur und Implementierung sowie einem leicht verständlichen Workflow sei. Gibt der Versionssprung an anderer Stelle die Reife für den Produktivseinsatz an, sieht er bei HashiCorp eine Reihe von Tools, die sich bereits sicher in diesem Kontext einsetzen ließen, bei denen aber noch einige fundamentale Verbesserungen durchzuführen seien, bevor man sich mit der Vergabe dieses Labels wohl fühle.

Packer war 2013 das erste Projekt nach der Gründung des Unternehmens; Vagrant, für das HashiCorp bekannt ist, entstand bereits vorher. Ziel war es, einen Arbeitsablauf zum Erstellen unterschiedlicher Deployment Images zur Arbeitserleichterung zu entwickeln. Packer-Nutzer müssen sich nur mit Packers Template-Format vertraut machen, um Images für unterschiedliche Plattformen (z.B. EC2, VirtualBox und Docker) zu generieren, statt die Schritte für die einzelnen Plattformen nachzuvollziehen. (jul)