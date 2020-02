Instana SmartAlerts: Automatisiertes Performance-Monitoring mit Blaupausen

Als SmartAlerts bezeichnet Instana seine neuen Warnungsmeldungen für den gleichnamigen APM-Dienst (Application Performance Management). Mit der Funktion sollen Nutzer Alarme einrichten können, die zum einen exakt den bestimmten Bereich überwachen und sich zum anderen einfach aufsetzen lassen.

Hierzu greift der Anbieter auf für den Nutzer automatisch generierte Blaupausen zurück. Sie basieren auf vergleichbaren Situationen bei Instana selbst und auf den von Kunden des Entwicklers erstellten Alarmen. Die Parameter passt der Dienst an die zu überwachenden Applikationen an. Das soll in Echtzeit geschehen, damit der Anwender bereits zu diesem Zeitpunkt sieht, wann er welche Warnungen erhalten würde. Auch die Grenzwerte für das Auslösen eines Alarms berechnet Instana automatisch.

Anschließend lassen sich die Blaupausen individuell anpassen, um sie zum Beispiel auf eine bestimmte Plattform oder einen Browser einzuengen. Darüber hinaus lässt sich festlegen, welche Personen über welche Dienste informiert werden sollen. Hier stehen proprietäre Programme wie PagerDuty und OpsGenie sowie Open-Source-Anwendungen wie Prometheus zur Auswahl, E-Mails kann Instana ebenfalls verschicken.

SmartAlerts sind ab sofort Teil des End User Monitoring. Für spezifische Webseiten lassen sie sich über das Dashboard hinzufügen. Alle Informationen hierzu finden Leser in einem Blogeintrag auf instana.com. (fo)