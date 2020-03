Intensiv-Workshop: C++ 11/14/17

In diesem Intensiv-Workshop erklärt Detlef Vollmann, der Schweizer Vertreter bei der ISO für die Standardisierung von C++, die zahlreichen Neuerungen der letzten großen C++-Revisionen. In vielen praktischen Übungen erarbeiten Sie sich den effizienten Umgang mit Lambdas, der Move-Semantik, Smart Pointers, Compile-Time-Programmierung und den vielen weiteren Neuerungen. Den Abschluss macht ein Ausblick auf C++20.

Der Kurs C++11 / C++14 / C++17 richtet sich an C++ Programmierer, Library-Entwickler und System-Designer. Er ist auf 10 Teilnehmer begrenzt. Bei Buchung bis zum 22.3. erhalten Sie 10% Frühbucherrabatt.

(odi)