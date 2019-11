Intensiv-Workshop: Webanwendungen mit React

Dieser iX-Workshop führt in die Designprinzipien von React ein und erklärt im Detail, was das JavaScript-Framework ausmacht, für welche Situationen es sich eignet und wie man React-Anwendungen konzipiert und entwickelt. Viele praktische Übungen machen Sie mit den React-Konzepten von Props über die Hook-API bis zu Serverkommunikation und State Management mit Redux vertraut.

Der vierte Tag ist den Themen Testen und Deployment von React-Anwendungen gewidmet. Der Dozent und JavaScript-Entwickler Sebastian Springer erklärt hier unter anderem, wie man Unit- und Integrationstests mit den Werkzeugen Jest und Cypress durchführt.

Der iX-Workshop Webanwendungen entwickeln mit React findet vom 14. bis 17.1.2020 in Hannover bei Heise Medien statt. Er richtet sich an Webentwickler mit einem soliden Grundwissen in HTML, CSS und JavaScript. Er ist auf 15 Teilnehmer begrenzt. Bei Anmeldung bis zum 3.12. winken 10 Prozent Frühbucherrabatt.

Webanwendungen entwickeln mit React, 14.-17.1.2020, Hannover, Heise Medien: Programm und Anmeldung

