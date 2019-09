Intensivkurs: Machine Learning mit TensorFlow und Keras

Deep Learning hat sich im Bereich des maschinellen Lernens als Begriff für komplexe neuronale Netze mit vielen Zwischenlagen zwischen Input- und Output-Layer etabliert. Sie kommen unter anderen zur Erkennung von Gesichtern und Objekten in Bildern, in Sprachassistenz- und Übersetzungssystemen zum Einsatz.

In diesem viertägigen Intensivkurs lernen Sie in praktischen Übungen, wie man Machine-Learning-Modelle mit den populären Frameworks TensorFlow und Keras entwickelt. Themen sind dabei unter anderem Convolutional Neural Networks (CNN) zur Verarbeitung von Bildern und Recurrent Neural Networks (RNN) zur Verarbeitung von Sequenzen wie Text.

Unter Anleitung der Referenten wenden Sie das Gelernte zum Schluss in einem Hackathon an und entwickeln eine eigene Machine-Learning-Lösung.

Der Workshop findet vom 25. bis 28.11. in Frankfurt am Main statt. Er richtet sich an Softwareentwickler und ist auf 15 Teilnehmer begrenzt. Teilnehmer sollten grundlegende Kenntnisse in objektorientierter Programmierung und idealerweise Python-Kenntnisse und erste Erfahrung mit dem Python Scientific Stack mitbringen. Bis zum 14.10. gilt ein Frühbucherrabatt in Höhe von 270 Euro.

Intensivkurs Deep Learning (25.-28.11.2019, Frankfurt am Main): Weitere Informationen und Anmeldung (odi)