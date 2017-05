Wer sein Ticket für die ISD 2017 bereits bucht, bevor das Programm veröffentlicht ist, spart 30 Prozent der Teilnehmergebühren.

Am 28. und 29. September treffen sich mittlerweile zum siebten Mal Experten für Internetsicherheit im Kongresszentrum des Phantasialands Brühl, um sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren und auszutauschen. Veranstalter ist der Providerverband eco, seit dem letzten Jahr ist auch iX an Bord und mitverantwortlich für Programm und Organisation.

Cyber-Angriffe sind nicht erst seit WannaCry ein Dauerthema, daneben fokussiert die Konferenz diesmal insbesondere auf die Themen "Faktor Mensch", "Connected World" und "Security by Design“. Neben Keynotes namhafter Referenten, der Security Fair und den parallel stattfindenden monothematischen Security Sessions finden in diesem Jahr Workshops statt, in denen die Besucher noch intensiver in die Materie eintauchen können.

Bei all dem kommen natürlich auch Networking und Spaß nicht zu kurz: Dafür sorgt schon die fantastische Veranstaltungsumgebung des Phantasialands und die geplante Internet Security Night. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Registrierung gibt es auf der Konferenz-Website. (js)