IronWolf 510: Seagate veröffentlicht NVMe-Cache fürs Profi-NAS

Mit der IronWolf 510 bringt Seagate eine neue NVMe-SSD für den Unternehmenseinsatz auf den Markt. Der Hersteller sieht sie insbesondere für den Einsatz in NAS-Systemen vor, in denen die M.2-Karte als Cache dienen soll. Sie erscheint in vier Varianten: mit einer Speicherkapazität von 240, 480 oder 960 GByte sowie 1,92 TByte.

Entsprechend verspricht Seagate eine hohe Zuverlässigkeit der SSD: Neben einer mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 1,8 Millionen Stunden gibt der Hersteller an, dass die IronWolf 510 die Anforderungen nicht näher genannter, jedoch führender NAS-Hersteller von einem kompletten Schreib-Löschvorgang pro Tag (DWPD, Drive Writes Per Day) erfüllen würde.

Darüber hinaus bietet Seagate für zwei Jahre eine Datenrettung sowie eine eingeschränkte Garantie über fünf Jahre für die SSDs. Mehrere NAS-Hersteller wie QNAP oder Synology integrieren außerdem das IronWolf Health Management, mit dem sich der Funktionszustand der Speichermodule überwachen lässt.

Alle technischen Daten finden Leser auf der Produktseite des Herstellers. Die IronWolf 510 ist ab sofort im Handel erhältlich. Das 240-GByte-Modell kostet 114 Euro, das mit 480 GByte 159 Euro, die 960-GByte-Variante 319 Euro und die 1,92-TByte-SSD 519 Euro. (fo)