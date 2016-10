Die Entwickler des serverseitigen JavaScript-Frameworks hatten bei Node.js 7.0 die mit der JavaScript-Engine V8 einhergehenden Verbesserungen, weitgehende Kompatibilität mit ECMAScript 6 und ein zuverlässigeres Verhalten mit Modulen auf dem Radar.

Im Rahmen von Node.js 7 haben zuletzt die Neuentwicklungen des serverseitigen JavaScript-Frameworks stattgefunden, während der derzeit aktuelle Releasestrang unter der Versionsnummer 6.x als LTS-Release für den Einsatz in Produktivumgebungen empfohlen wird. Nun ist Node.js 7 final erschienen.

Das neue Release basiert auf Version 5.4 von Googles JavaScript-Engine V8, die die Spitzenauslastung vor allem mit Blick auf Geräte reduzieren soll, die wenig Speicher besitzen. Außerdem unterstützt Node.js die Sprachfeatures des ECMAScript-6-Standards nun fast vollständig. Bei Node.js 5.x traf das nur zu etwas mehr als 50 Prozent zu. Auch sollen Entwickler in Ansätzen schon mit künftigen ECMAScript-Features wie Promises und async/await-Funktionen sowie einigen anderen ES6-Module arbeiten können.

Aber in erster Hinsicht ging es den Entwicklern wohl darum, den Fokus auf Stabilität zu legen – insbesondere im Zusammenspiel mit dem Node Package Manager (npm). Das geschieht vor dem Hintergrund, dass in Node.js 6.x auf die File System API zurückgehende Fehler aufgetreten sind, die negative Auswirkungen auf Module haben können. In den Kontext passt auch, dass das Node.js Core Technical Steering Committee die 68 wichtigsten Node.js-Module identifiziert hat, deren Zusammenspiel und zuverlässiges Verhalten bei eventuellen Updates gewährleistet bleiben soll. Hier soll das Smoke-Testing-Programm "Canary in the Gold Mine" helfen, das die Ausführung von Unit-Tests der unterschiedlichen Modules automatisiert.

Auf der Roadmap für Node.js 7.x stand außerdem, dass sich das Framework komplett VM-agnostisch verhalten soll. Die Entwickler haben offenbar die zunehmende Bedeutung von Microsofts JavaScript-Engine Chakra erkannt. So wird über kurz oder lang der Node.js-Kern auch Richtung Chakra portiert werden, die Standard-Engine soll dabei aber VM bleiben.

Weitere Details zu Node.js 7 finden sich in der offiziellen Ankündigung. (ane)