Bis Montag den 16. Januar 2017 haben Entwickler, die JavaScript in Unternehmensprojekten einsetzen, die Chance, sich mit Vorträgen und Workshops für die enterJS 2017 zu bewerben.

Nach dem Call for Suggestions, bei dem Sprecher vorgeschlagen werden können, ist nun auch der Call for Proposals für die enterJS 2017 gestartet. Die Veranstalter dpunkt.verlag, heise Developer, iX und the native web nehmen bis 16. Januar gern Ideen für Vorträge (45 oder 75 Minuten) oder Workshops (ganztägig) entgegen. Mit Rückmeldung ist Anfang Februar zu rechnen.

Die enterJS beschäftigt sich auch in ihrer vierten Auflage mit den Herausforderungen, denen sich Entwickler in mittleren bis großen Unternehmen beim Einsatz von JavaScript in ihren Projekten gegenüber sehen. Neben Erfahrungsberichten sind daher unter anderem das Einbinden in bestehende Infrastrukturen, Cloud-native-Entwicklung, die Wahl geeigneter Frameworks und Bibliotheken sowie Sicherheits- und Compliance-Fragen interessante Themen. Aber auch Vorträge zu User Experience, Anwendungsarchitektur, Codequalität und Perfomance sind gern gesehen. Sollte Hilfe zur Formulierung eines Vorschlags nötig sein, können sich potenzielle Referenten gern per Mail an das enterJS-Team wenden.

2016 waren unter anderem BBC Development Lead Katie Roberts und npms COO Laurie Voss als Sprecher auf der enterJS zugegen. Wer über die Veranstaltung auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann den Veranstaltern auf Twitter folgen oder sich für den Newsletter registrieren. (jul)