Die Organisatoren der JavaScript-Konferenz enterJS suchen vor Beginn des offiziellen Call for Proposals nach Sprechervorschlägen. Außerdem finden sich nun Videos der letzten Veranstaltung auf der Konferenzwebsite.

Wer Wünsche für das Sprecher-Line-up der enterJS 2017 äußern oder die Veranstalter der Konferenz auf besondere Referenten oder Themen aufmerksam machen möchte, hat ab sofort wieder die Chance, dies über den Call for Suggestions zu tun. Wie im Vorjahr werden die Organisatoren die Vorschläge sichten und zum Beginn des offiziellen Call for Proposals Mitte Oktober Kontakt zu den Nominierten aufnehmen.

Die enterJS richtet sich an Entwickler aus mittleren bis großen Unternehmen, die sich in diesem Umfeld mit JavaScript befassen. Die vierte Auflage findet vom 20. bis 22. Juni 2017 in Darmstadt statt. Bis dahin veröffentlichen die Veranstalter dpunkt.verlag, heise Developer, iX und the native web nach und nach Videos der Vorjahresausgabe. Diese sind im Videobereich der Konferenzseite zu finden. Unter anderem lassen sich dort bisher die Keynotes von Katie Roberts (BBC) und Laurie Voss (npm) sowie Angular2-Vorträge von Robin Böhm und Michaela Lehr, Katie Moes "JavaScript for Cyborgs" und ein Erfahrungsbericht zur Neuentwicklung eines Servicepunkts anschauen.

Wer über die Konferenz auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann ihr auf Twitter folgen oder sich für den Newsletter registrieren. (jul)