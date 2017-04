Das Plug-in Blue Ocean hat jetzt die Versionsnummer 1.0 und ist damit offiziell einsatzbereit. Es soll das Erstellen und Verwalten von Pipelines vereinfachen und bietet eine Integration mit GitHub.

Das Jenkins-Team hat mit Blue Ocean eine neue Benutzerschnittstelle für sein Continuous-Integration-Werkzeug herausgegeben. Die Arbeiten an dem Plug-in laufen bereits seit geraumer Zeit, und im September gab es eine erste Beta-Version, mit der die Community die Features testen konnte. Inzwischen kommt das Tool laut dem Jenkins-Blog bereits in 7400 Installationen zum Einsatz. Nun hat Blue Ocean den wichtigen Sprung auf Version 1.0 gemacht und ist damit offiziell bereit für den Produktivbetrieb.

Ozean für Pipelines

Blue Ocean ist auf die Pipelines ausgerichtet, die Jenkins seit der vor einem Jahr erschienenen Version 2 an Bord hat, und soll vor allem Einsteigern die Arbeit damit erleichtern. Der Pipeline-Editor bietet ein Point-and-Click-Interface, aber die damit erstellten Pipelines lassen sich anschließend nicht nur visuell, sondern auch mit einem Texteditor bearbeiten. Unter der Haube bleibt das Team damit dem Pipeline-as-Code-Prinzip treu. Ein Visualisierungswerkzeug stellt die Pipelines in einer Form da, die "sogar der Chef deines Chefs" versteht, wie es der Blogbeitrag überspitzt formuliert. Vor allem bringt er eine einfache Übersicht über Probleme, mit denen das Team unter anderem fehlgeschlagene Builds auf Anhieb erkennen soll.



Die Übersicht zeigt den gescheiterten Firefox-Text und das zugehörige Shell Script.

Entwickler können die Oberfläche personalisieren und sich so nur die für ihre Projekte relevanten Pipelines anzeigen lassen. Dank einer Anbindung an GitHub meldet Blue Ocean den Statusreport an das webbasierte Repository, sodass Entwickler dort erkennen, ob alle für einen Branch oder Pull Request in der Pipeline definierten Aufgaben erfolgreich ausgeführt wurden.

Weitere Details lassen sich dem Blogbeitrag sowie der Dokumentation entnehmen. Der Sourcecode steht unter der MIT-Lizenz und ist auf GitHub verfügbar. Außerdem lädt das Team diejenigen, die sich an der Weiterentwicklung beteiligen wollen, zum Gitter-Kanal für das Plug-in ein. (rme)