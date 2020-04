KI-Ethik in der Praxis: VDE und Bertelsmann präsentieren Umsetzungsframework

Zahlreiche Richtlinien unterschiedlicher Akteure gibt es inzwischen zum Thema Ethik in der künstlichen Intelligenz. Doch wie sollen Programmierer und Unternehmen sie umsetzen? Die Artificial Intelligence Ethics Impact Group (AIEI), eine vom VDE und Bertelsmann gegründete Arbeitsgruppe, hat eine Studie vorgelegt, die kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden kann.

Das Papier mit dem Titel From principles to practice – an interdisciplinary framework to operationalise AI ethics beschreibt die wesentlichen Herausforderungen für die Implementierung von KI-Ethik: die Kontextabhängigkeit ethischer Werte, die soziotechnische Natur von KI und die unterschiedlichen Anforderungen unterschiedlicher Interessenträger für den praktischen Einsatz eines Umsetzungsframeworks.

Messbarkeit und Sichtbarkeit durch VCIO und Ethik-Label

Um alle drei Herausforderungen zu bewältigen hat das Gremium ein sogenanntes VCIO-Modell entwickelt (die Abkürzung steht für Value, Criteria, Indicators, Observables) und es auf die Werte Transparenz, Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit angewandt. Drei weitere Werte – ökologische Nachhaltigkeit, Schutz der Privatsphäre und Zuverlässigkeit sollten auf jeden Fall ebenfalls geprüft werden. Die Autoren fordern als Konsequenz ihrer Erwägungen ein kontextabhängiges Labeling von KI-Systemen ähnlich der bekannten Energieeffizienz-Kennzeichnung.

Das Papier bietet zudem eine zweidimensionale Risikomatrix, die sich auf die spezifischen Risiken von Anwendungskontexten bezieht. Messlatte ist, ob ein AI-System bedenkliche soziale Auswirkungen haben kann und die einzelnen Betroffenen von seiner Entscheidung abhängig sind. Je nach dem Grad, in dem diese Kriterien zutreffen, lassen sich AI-Systeme in fünf Klassen (von 0 bis 4) einteilen.

Unternehmen, die KI-Systeme entwickeln, kann der Ansatz als Leitsatz dienen, "ethische Selbstverpflichtungen auszudifferenzieren und ihren Mitarbeitenden eine konkrete Orientierung für die Umsetzung der darin enthaltenen Prinzipien zu bieten.“, so Carla Hustedt von der Bertelsmann Stiftung. Für Organisationen, die KI-Systeme einsetzen wollen, könnte der Leitfaden bei der Beschaffungsentscheidung helfen. (akl)