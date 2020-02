KoiMeeter: Das QNAP-NAS als Videokonferenzsystem

Unter dem Namen KoiMeeter hat QNAP seine neue Videokonferenzsoftware vorgestellt. Die Software installieren Nutzer auf ihrem NAS, an das sie ebenfalls per USB eine Kamera von Logitech und ein Mikrofon von Jabra sowie einen Monitor via HDMI anschließen. Andere Anwender können die Konferenz im Webbrowser oder in einer App für iOS und Android aufrufen, alternativ lassen sich ebenfalls SIP-Systeme von Avaya und Polycom heranziehen.

Den Inhalt des eigenen Bildschirms kann der Moderator für eine Präsentation mit den anderen Teilnehmern teilen. QNAP wirbt darüber hinaus mit "smarten KI-Funktionen", so soll die Software Audiotranskriptionen, Echtzeitübersetzungen und eine Geräuschunterdrückung beherrschen. Dies setzt jedoch ein NAS mit genug Leistung voraus, der Hersteller empfiehlt seine Modelle HS-453DX und TBS-453DX.

Konferenzen, Schulungen, Seminare

Auch der Storage des NAS bleibt nicht völlig unberücksichtigt: Alle Gespräche und Chatnachrichten sowie die übertragenen Bildinhalte und Dateien lassen sich direkt auf dem Gerät speichern. KoiMeeter richtet sich an kleine und mittlere Besprechungsräume, die laut QNAP zu 80 Prozent mit keinem Videokonferenzsystem ausgestattet seien. Neben klassischen Meetings sieht der Hersteller die Software auch als für Schulungen und Seminare geeignet an.

Interessierte Nutzer finden die Software im QTS App Center, einige der Funktionen setzen jedoch den Erwerb einer Lizenz voraus. Alle weiteren Informationen zu KoiMeeter hat QNAP auf der Produktseite auf qnap.com zusammengestellt. (fo)