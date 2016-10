(Bild: Worklife Technologies)

Cisco hat Heroik Labs übernommen, besser bekannt unter dem Namen seiner Meetings-App Worklife. Künftig sollen die Entwickler die Spark-Plattform des Unternehmens erweitern.

Gemeinsam haben Cisco und Heroik Labs bekannt gegeben, dass der Konzern den Entwickler aus San Francisco übernimmt. Letzterer ist eher unter dem Namen seiner App bekannt: Worklife dient dem besseren Organisieren von Meetings, über das beide Unternehmen groß das Banner Kollaboration hängen.

Mit Worklife sollen Teilnehmer eines Meetings vor, während und nach der Sitzung effizienter arbeiten können. Dabei können Nutzer Notizen teilen, zusammen die Agenda bearbeiten oder kommende Meetings mit dem aktuellen in Relation setzen. Außerdem integriert sich das System mit weiteren Programmen wie Office 365.

In der Mitteilung der Übernahme gibt Cisco an, dass die Entwickler ihr Können in die hauseigene Spark-Plattform einbringen sollen. Worklife selbst sollen Kunden jedoch weiterhin nutzen können. Finanzielle Details zur Übernahme haben beide Unternehmen nicht angegeben. (fo)