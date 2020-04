Konfigurationsmanagement: Orcharhino 5.2 bindet Azure Resource Manager ein

Die neue Version des Automatisierungs-Werkzeugs orcharhino ermöglicht über das Azure Compute Resource Plug-in die direkte Einbindung von Rechenkapazitäten in Microsofts Azure-Cloud. Den Unterbau des neuen Release bilden das Lifecyclemanagent-Tool Foreman in Version 1.24 sowie die Patch- und Content-Verwaltungssoftware Katello in Version 3.14.

Neu ist zudem die Template-Sorte cloud-init, mit der cloud-init-fähige Hosts über orcharhino Seed-Daten herunterladen können. Repositories lassen sich zur Content-Synchronisierung in Version 5.2 Policys für HTTP-Proxys zuweisen. Bei der auf QEMU basierenden Proxmox-Virtualisierung haben die Entwickler ein Snapshot-Management implementiert. Die Release Notes geben Aufschluss über alle Änderungen sowie über die in Version 5.2 behobenen Bugs.

orcharhino ist eine maßgeblich von der Atix AG aus Garching bei München entwickelte quelloffene Software zur Automatisierung von Rechenzentren und größeren IT-Umgebungen. Neben Deployment und Konfigurationsmanagement für Server lässt sich damit auch die Verwaltung von Patches und neue Releases automatisieren. (akl)