IT-Sicherheit bedarf aufmerksamer Anwender. iX hat darum einen Wettbewerb ausgeschrieben, in dessen Rahmen kreative, erfolgreiche Awareness-Ideen prämiert werden.

Es ist egal, ob Sie unter dem Motto "das lässt sich nebenbei machen" als Administrator in einem Kleinbetrieb, Chief Security Officer eines DAX-Konzerns oder Sicherheitsbeauftragter einer Behörde oder Uni tätig sind – Sie müssen es schaffen, die Aufmerksamkeit der Angestellten für IT-Sicherheit zu schärfen, und zwar dauerhaft. Oder diese Aufmerksamkeit überhaupt erst einmal wecken.

Um diesen Prozess zu unterstützen, hat die Redaktion den iX-Awareness-Wettbewerb ins Leben gerufen. Berichten Sie uns, wie Sie die "Awareness" für Sicherheitsprobleme in Ihrer Firma, Behörde oder Bildungseinrichtung verbessert haben! Aber Achtung: Es geht nicht darum, sich einfach irgendetwas auszudenken nach dem Motto, "man müsste mal…". Es sollte sich bei den geschilderten Ideen um tatsächlich stattgefundene – auch gern noch laufende – Maßnahmen handeln. Und uns interessiert natürlich auch die Resonanz darauf. Wurden Sie auf die Idee angesprochen? Gab es eine spürbare oder wenigstens eine "gefühlte" Änderung des Verhaltens, was den Umgang mit bestimmten Aspekten von IT-Sicherheit angeht?

Sachpreise und Konferenzbesuch zu gewinnen

Die besten drei Ideen werden auf den Internet Security Days 2017 (28./29. September, Phantasialand Brühl) vorgestellt. Die Gewinner sind dazu zum kostenlosen Konferenzbesuch eingeladen. Außerdem vergeben wir zahlreiche Sachpreise – eine AVM Fritzbox 7590, einen von den Anti-DDOS-Experten der Firma Myra gestifteten 3D-Drucker und WLAN Access Points von TP-Link.

Schildern Sie uns per E-Mail an post@ix.de bis zum 31. August 2017, wie Sie die Awareness steigern konnten. Senden Sie Ihre E-Mail mit der Betreffzeile "Awareness-Kampagne 2017", damit wir sie leichter zuordnen können. Wenn möglich, hängen Sie auch ein Foto oder einen Screenshot zur Illustration Ihrer Awareness-Maßnahme an.

Bitte vergessen Sie nicht, in der E-Mail Ihren vollständigen Namen, den Ihrer Firma oder Behörde einschließlich der Abteilung, wenn es um eine größere Einrichtung geht, sowie Ihre berufliche Funktion zu erwähnen!

Die Gewinner werden in der ersten Septemberwoche benachrichtigt und auf den ISD 2017 vorgestellt. Angestellte der Heise-Mediengruppe sind ebenso ausgeschlossen wie der Rechtsweg.