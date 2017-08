Googles Kubernetes erleichtert die Verwaltung von Microservices ungemein. Wie man es einsetzt, erfährt man in einem zweitägigen iX-Workshop Mitte Oktober in Köln, im Anschluss an die Cloud-Konferenz.

Es ist, das sei vorweg gesagt, kein Workshop für Anfänger. Der Referent, Thomas Fricke, CTO von Endocode, setzt voraus, dass die Teilnehmer schon die Grundlagen von Docker und Kubernetes beherrschen. Zudem sollten sie sich natürlich mit mindestens einer Linux-Distribution gut auskennen.

Denn das Seminar Kubernetes und Container für Fortgeschrittene (18./19. Oktober, Köln) thematisiert Dinge wie "Cattle and Pets", Container Design Patterns, Sidecar, Ambassador und Scatter Gather schon am ersten Tag, am zweiten Tag geht es unter anderem um Helm Charts, Fabric8.io pattern und Openshift.

Bis zum 5. September gilt der Frühbucherabatt von 10 Prozent. Der Workshop findet direkt nach der Heise Cloud-Konferenz – by c't & iX statt und kann auch gemeinsam mit dieser Veranstaltung gebucht werden. Mehr Details und das Buchungsformular gibt es auf der Workshop-Website. (js)