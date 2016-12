Die Digitalisierung erfasst immer mehr Lebens- und Arbeitsbereiche. Mit ihrem Leitfaden zur digitalen Transformation möchte die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) die Betroffenen unterstützen – und nicht zuletzt selbst den Übergang beschleunigen.

Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) hat einen Wegweiser für Digitalisierungsvorhaben in Unternehmen veröffentlicht. Er skizziert die Trends der Digitalisierung und des Internet of Things (IoT) anhand von Beispielen aus der SAP-Anwenderschaft. Das inhaltliche Spektrum reicht von erfolgreichen Umsetzungen und Best Practices über Lösungsübersichten und Checklisten, die Anwendern den Übergang erleichtern sollen, bis zu den Zukunftsaussichten der digitalen Transformation, die gerade erst richtig Fahrt aufnimmt.

Bereits im Jahr 2014 hatte die DSAG "Standpunkte, Herausforderungen, Potenziale" zu den Themen Internet der Dinge und Industrie 4.0 veröffentlicht. Für die meisten Unternehmen sei die Digitalisierung aber auch 2016 noch ein gutes Stück Weg entfernt, stellt DSAG-Vorstand Otto Schell in seinem jetzigen Vorwort fest, das er an "alle Digitalistinnen und Digitalisten" richtet. Wer sich nun immer noch nicht auf den Weg der Transformation begebe, gehe das Risiko ein, von "mutigeren und innovativeren Köpfen abgehängt zu werden und bald nur noch als Zuschauer am Spielfeldrand zu stehen". (un)