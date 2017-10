Wer das Tagesseminar zum Thema "LibreOffice in der Firma" (7.12.17, Nürnberg) bis zum 25. Oktober bucht, kommt noch in den Genuss des Frühbucherrabatts.

An ITler, die bereits eine LibreOffice-Instanz betreuen oder den Einsatz des freien Bürokommunikationspaketes planen, richtet sich dieser praxisorientierte Workshop zu LibreOffice. Denn jeder Teilnehmer bekommt die Möglichkeit, selbst praktisch mitzuarbeiten, auf seinem mitgebrachten Laptop Beispiele zu erstellen und direkt auszuprobieren. Es geht dabei um den effektiven Einsatz von LibreOffice in der Firma, also dessen reibungslose Integration in die Unternehmensabläufe.

Der Referent, Thomas Krumbein, ist zertifizierter Trainer und Migrationsberater für LibreOffice und arbeitet selbst aktiv mit im Zertifizierungsprogramm der TDF – der Stiftung hinter dem Projekt. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt, vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Betriebssystemadministration.



Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden. Die Veranstaltung findet am 7. Dezember 2017 in Nürnberg statt. (js)