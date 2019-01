Live-Webinar: Einführung in die Textanalyse mit Machine Learning

Ob nutzergenerierte Inhalte aus dem Netz, Kundenanfragen per Mail oder wichtige Daten wie Verträge und Pflichtenhefte: Viele Informationen liegen in Form unstrukturierter Texte vor. Da diese Datenmenge immer schneller wächst, kann man nicht mehr einfach “mitlesen”. Die Lösung besteht in einer automatisierten Verarbeitung und Auswertung solcher Dokumente.

Die Referent/innen erläutern an einem konkreten Beispiel die Stufen eines Text-Analytics-Projekts und demonstrieren gebräuchliche Techniken wie Natural Language Processing (NLP), Klassifikation, Clustering und Embeddings. Sie zeigen, welche Techniken auf welchen Einsatzbereich passen und welche neuen Use Cases damit möglich werden.

Das Live-Webinar findet am 24.1.2019 um 14 Uhr statt. Es richtet sich an Entwickler, Fachanwender, Führungskräfte und Data-Science-Einsteiger, die das Potenzial automatisierter Textanalyse für eigene Anwendungen besser einschätzen wollen.

(odi)