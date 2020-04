Live-Webinar: Windows 10 sicher im Unternehmen einsetzen

Das Live-Webinar "Windows 10 sicher im Unternehmen" beleuchtet die Sicherheit und den Datenschutz des Betriebssystems mit Fokus auf mittelständische Unternehmen. Es findet am 29. April 2020 um 10 Uhr statt, die Teilnahme kostet 150 Euro. Referent ist Nils Kaczenski, Michael Wessel Informationstechnologie GmbH. Er ist bereits seit Mitte der neunziger Jahre als Consultant für Windows-Netzwerke tätig und berät Firmen und Administratoren in technischen und strategischen Fragen.

Im Webinar erklärt er, wie man Windows 10 im Unternehmensnetzwerk sicher einsetzt, welche Security-Funktionen schon an Bord sind und ob man zusätzlich Werkzeuge von Drittanbietern benötigt. Ein weiteres zentrales Thema ist der Datenschutz und die Empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Abschließend geht es noch um aktuelle Netzwerkfragen: Welche administrativen Maßnahmen versprechen in Zeiten von Emotet und Advanced Persistent Threats ein angemessenes Schutzniveau?

Tickets gibt es für 150 Euro im Onlineshop. Nach dem Kauf erhält man einen personalisierten Zugangslink per Mail. Das Webinar läuft direkt als Live-Video (HTML5) im Webbrowser und ist auch mit Smartphones und Tablets abrufbar. Ein Eingabefeld ermöglicht direkte Fragen an den Referenten. Inklusive Fragen und Antworten dauert das Webinar rund 150 Minuten. Es kann nach dem Ende der Veranstaltung im heise shop für 130 Euro erworben werden. Live-Teilnehmer sowie Käufer der Aufzeichnung können den Stream so oft sie möchten ansehen.

Im heise shop sind weitere interessante digitale Security-Veranstaltungen erhältlich, etwa das rund 9-stündige Vortragspaket "Best of IT-Security". (ur)