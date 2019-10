Live-Webinar: iOS 13 – Spickzettel für Unternehmen

Das neue User Enrollment in iOS 13 und Apples Business Manager eröffnen neue Möglichkeiten für die Verwaltung von iOS-Geräten in Unternehmen. Der Business Manager bringt das Device Enrollment Program (DEP) für die automatisierte Registrierung von iOS-Geräten an einem MDM-System und das Volume Purchase Program (VPP) zum Kauf von Apps für den Geschäftsbedarf auf eine neue Ebene.

Mark Zimmermann, Spezialist für mobile Lösungen, erklärt in diesem 90-minütigen Live-Webinar, wie man iOS-Geräte im Unternehmen verwaltet. Eine Live-Demo zeigt die Beschaffung, Verteilung und MDM-Anbindung von iOS-Geräten und die Möglichkeiten eines MDM-Systems bei der zentralen Inventarisierung, Konfiguration und Verwaltung von iOS-Geräten. Zudem gibt der Referent einen Einblick in die Neuerungen von iOS 13.

Live-Webinar iOS 13: weitere Informationen und Anmeldung

(odi)