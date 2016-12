Wer es sich leisten kann, kann in Zukunft seine virtuelle private Cloud innerhalb eines virtuellen Rechenzentrum in der AWS-Cloud installieren. Die Instanzen dort verwalten Administratoren von Amazon selbst.

Für besonders große Kunden bietet Amazon mit dem neuen Angebot "Amazon Web Services – Managed Services" (MS) ein Cloud-Angebot inklusive Verwaltung. Es handelt sich dabei um eine virtuelle Private Cloud innerhalb eines bei Amazon Web Services (AWS) gehosteten virtuellen Rechenzentrums – verwaltet durch Amazon-Personal. In einem Blogeintrag umschreibt das Unternehmen die Zielgruppe mit Fortune 1000 und Global 2000, also die 1000 größten US-amerikanischen beziehungsweise die 2000 größten Unternehmen weltweit. Der Preis für diese Dienstleistung soll sich an der Größe der Installation orientieren.

Abzugrenzen ist das Angebot vom AWS Managed-Services-Partner-Programm, bei dem externe Beratungsfirmen die Verwaltung der AWS-Instanzen übernehmen. Diese sollen allerdings mit eingebunden werden und bei der Vorbereitung der Migration helfen. Vor dem Umzug sollte ein Unternehmen acht bis zehn Wochen zur Planung veranschlagen.

Management durch AWS-Personal

Einmal migriert übernimmt Amazon Änderungen an der Infrastruktur, Monitoring samt geeigneten Maßnahmen im Falle eines Fehlers, Provisionierung und Patching. Zudem kümmert es sich um Zugriffskontrollen und Sicherheit.

Damit Kunden ihre Wünsche und Bedürfnisse übermitteln können, besteht eine Verbindung via eigener API, außerdem stellt Amazon angepasste Kommandozeilen-Werkzeuge zur Verfügung. Die gleichen Aufgaben sollen sich auch mit der browserbasierten Management Console durchführen lassen. Über Change Requests etwa lassen sich auf allen Wegen die gewählten Instanzen anpassen. Verfügbar ist das Angebot in den Regionen US East (North Virginia), US West (Oregon), Asia Pacific (Sydney) und EU (Ireland). (jab)