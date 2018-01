Warten ist doof. Darum ist mehr Tempo eines der vorrangigsten Ziele bei der Entwicklung und Konfiguration von Speichersystemen. Neue Techniken und Konzepte machen dem Storage Beine.

Früher konnte Datenspeicher gar nicht groß genug sein, heutzutage sind Kapazitätsengpässe beim Storage selten – im Zweifel hilft Datenspeicher in der Cloud. Die große Herausforderung besteht in der Zugriffsgeschwindigkeit, schreibt iX in der aktuellen Ausgabe 2/2018. SSDs etwa liefern hohe IOPS-Raten, wie sie Datenbanken und viele konkurrierende Zugriffe beispielsweise durch viele VMs erfordern.

Allerdings sind es mittlerweile immer weniger die Speichermedien selbst, die den Durchsatz begrenzen, sondern die Software-Schichten zwischen Anwendung und Hardware, wie sie etwa Software-defined Networking (SDN) mit sich bringen. Hier gibt es viel Optimierungspotenzial.

Der Artikel "Techniken zum Beschleunigen des Speicherzugriffs" in der neuen iX gibt einen Überblick, wie man heutzutage schnellen Storage bereitstellt. So soll der PCIe-Aufsatz NVMe mit modernen CPUs und Boards endlich seine Vorzüge ausspielen. Zur Anbindung von externem Storage wird Ethernet mit Protokollen wie iSER (iSCSI Extensions for RDMA) oder RoCE (RDMA over Converged Ethernet) immer wichtiger.

Bei SSDs sorgen MLC-Chips (Multi-Layer Cells) mit 256 GBit und TLC-Chips (Triple-Layer Cells) mit 384 Bit für immer höhere Kapazitäten bei unternehmenstauglicher Zuverlässigkeit. Neue Techniken wie QLCs (Quadruple-Level Cells) und Phase Change Memory werden hier weitere Kapaztitässteigerungen bringen, wenn auch erst mal im Consumerbereich.

Bei Festplatten tut sich derzeit wenig: Neue Aufzeichnungsverfahren wie Heat-assisted Magnetic Recording (HAMR) und Microwave-assisted Magnetic Recording (MAMR) sind noch nicht praxisreif und ein Performancesprung ist derzeit nicht zu erwarten Die Cloud spielt vielfältig mit und findet ihren Platz sowohl in hierarchischen Speicherarchitekturen zwischen Festplatten und Bändern als auch beim Storage Resource Management (SRM) und als Backup-Medium.

