Außerdem bietet das Framework zur plattformübergreifenden Entwicklung mit JavaScript und CSS nun zum Debuggen eine Anbindung an die Chrome DevTools.

NativeScript von Telerik verbindet wie Facebooks React Native eine plattformunabhängige Anwendungslogik mit nativen Steuerelementen. Die nun veröffentlichte Version 2.5 soll unter anderem das Zusammenspiel mit dem JavaScript-Bundler WebPack verbessern. NativeScript verwendet nun WebPack 2.0 und bietet mehr Flexibilität bei der Konfiguration. Außerdem können Entwickler mithilfe des Copy-Webpack-Plug-ins zusätzliche Dateien auf das Endgerät kopieren. Ebenso können sie den Code über UglifyJS komprimieren.

Um die Startzeiten von mit Angular 2 entwickelten mobilen Anwendungen zu verbessern, unterstützt das Framework neuerdings Lazy Loading. Dabei benötigt es zum Start nur ein Kernmodul und lädt die weiteren Module erst bei Bedarf nach. Entwickler können das Nachladen über Callback-Funktionen oder angepasste NgModuleFactoryLoader definieren.

Debugging über Chrome DevTools

Eine weitere Neuerung ist die Anbindung an die Chrome DevTools zum Debuggen von JavaScript- und TypeScript-Anwendungen. Auf Android ist der Debugger die Standardeinstellung beim Start von tns debug android, während Entwickler die Chrome DevTools auf iOS explizit über ein Flag mit tns debug ios --chrome aktivieren müssen. Derzeit bietet auf Apples mobilem Betriebssystem wohl die Anbindung an AppInspector mehr Funktionen, aber das Team arbeitet an der Erweiterung der DevTools-Integration.



Auf Android kommen zum Debuggen standardmäßig die Chrome DevTools zum Einsatz.

Bild: Telerik

Das Team hat zudem die Anbindung an andere Werkzeuge wie Visual Studio Code verbessert und zahlreiche Bugs im Kommandofenster (CLI) behoben. Der Support für Node.js 4.x gilt nun als überholt (deprecated). Neben den Änderungen an der Software selbst gibt es erweiterte Beispiel-Apps. Außerdem haben die QA-Tester ein Framework für funktionale Tests auf GitHub veröffentlicht.

Weitere Details finden sich im Blogbeitrag. NativeScript steht quelloffen auf GitHub unter der Apache-2-Lizenz zum Herunterladen bereit. Passend zum Release hat Telerik auch das kommerzielle Produkt UI for NativeScript aktualisiert, das 200 US-Dollar pro Entwickler kostet, aber auch in einer abgespeckten, auf zwei Komponenten begrenzten Version kostenfrei verfügbar ist.

