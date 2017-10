Mit der neuen Instanz P3 richtet sich Amazon an Nutzer, die viele GPU-Kerne für ihre Berechnungen verwenden müssen. Zum Einsatz kommen bis zu acht Nvidia Tesla V100, unterstützt von bis zu 64 vCPUs.

Eine neue Instanz namens P3 hat Amazon für seinen Cloud-Dienst AWS EC2 vorgestellt. Sie richtet sich an Nutzer, die für Berechnungen zum Beispiel aus den Bereichen maschinelles Lernen oder Finanzen viele Grafikchips heranziehen wollen. Entsprechend lässt sich ein P3-System mit bis zu acht Nvidia Tesla V100 ausstatten, wie aus dem zugehörigen Blogeintrag hervorgeht.

Jede der GPUs verfügt über 5120 CUDA-Kerne und 640 Tensor-Kerne, hinzu kommen je 16 GiB Grafikspeicher. Kommen mehrere Grafikkarten zum Einsatz, sind sie mit Nvidias NVLink 2.0 verbunden. Außerdem stellt Amazon den Instanzen bis zu 64 vCPUs an die Seite. Kunden können P3 in den Regionen US East (Northern Virginia), US West (Oregon), EU (Ireland) und Asia Pacific (Tokyo) buchen. (fo)