Wer Anwendungen für unterschiedliche Betriebssysteme entwickeln möchte, kann Qt dazu benutzen. Das Anpassen an die jeweilige Plattform reduziert sich so dramatisch.

Eine weitere Folge der iX-Tutorials beschäftigt sich mit Qt, einem Cross-Plattform-Framework zur Programmierung von Applikationen für verschiedene Betriebssysteme unter Nutzung einer Codebasis. Dank einer faszinierenden Kompilationsarchitektur lässt sich nativer Code - in den meisten Betriebssystemen - ohne komplexe Plug-ins ins Programm einbinden. Dieses Tutorial erklärt die Grundlagen der Arbeit mit Qt am Desktop: Im Bereich der GUI-Stacks finden sowohl QtGUI beziehungsweise Widgets als auch QML Erwähnung. Die Sprache ist in C++ entwickelt und folgt diesem Standard. Für dieses Tutorial sind sind daher Grundkenntnisse in C und C++ erforderlich.

