OWASP Top 10: Sicherheitsrisiken für Webanwendungen vermeiden

Webanwendungen sind Angriffen in besonderem Maße ausgesetzt, daher ist Sicherheit eine wichtige Anforderung. Die OWASP Top 10 des Open Web Application Security Project beschreiben die zehn häufigsten Sicherheitsrisiken in Webanwendungen und sind in vielen Sicherheitsstandards referenziert.

In dem eintägigen iX-Workshop ​OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen vermeiden erklärt und demonstriert Tobias Glemser, Chapterlead des German Chapters des Open Web Application Security Project, die OWASP Top 10 und zeigt, wie diese Risiken überprüft werden können. Die Teilnehmer lernen dabei die Risiken ebenso kennen wie Gegenmaßnahmen.

Der Kurs findet am 13.2.2020 in Hannover bei Heise Medien statt. Er richtet sich an Entwickler, Product Owner, Sicherheitsverantwortliche, Architekten und Administratoren, die ein grundlegendes Verständnis von Webanwendungen sowie Basiskenntnisse in Programmierung und Informationssicherheit mitbringen. Wer sich noch 2019 anmeldet, erhält 10% Frühbucherrabatt.



​OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen vermeiden, 13.2.2020, Hannover: Weitere Informationen und Anmeldung

(odi)