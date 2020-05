Online-Kurs: Datenvisualisierung mit R und Shiny

Interaktive Dashboards helfen dabei, große Datenmengen und Zusammenhänge darin anschaulich zu visualisieren. Data Scientists können damit die Ergebnisse von Datenanalysen in Form permanent aktualisierter Grafiken für Anwender zugänglich machen.

In dem Online-Workshop Dashboard-Entwicklung mit R und Shiny lernen Entwickler mit Vorkenntnissen in R, interaktive webbasierte Benutzeroberflächen für die explorative Datenanalyse zu erstellen. An drei Tagen üben Sie, wie man unterschiedliche Visualisierungen und interaktive Grafiken mit Shiny erstellt und an eigene optische Vorgaben anpasst. Dabei ist auch die Integration von Shiny in das R-Ökosystem und die Entwicklung von “Full Stack Applications” in R Thema.

Der Kurs findet als Online-Workshop mithilfe einer Webkonferenz-Software und mit zahlreichen praktischen Übungen statt. Zur Teilnahme benötigen Sie einen Rechner mit Mikrofon und Lautsprecher oder (besser) einem Headset sowie einen aktuellen Browser. Während des Kurses besteht jederzeit die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen und sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen.

Dashboard-Entwicklung mit R und Shiny, Onlinekurs, 3.6.-5.6., ganztägig: Weitere Informationen und Anmeldung

(odi)