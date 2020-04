Online-Workshop: Continuous Integration mit Jenkins

Das Continuous-Integration- und Continuous-Delivery-Tool Jenkins automatisiert und optimiert das Bauen, Testen und Ausrollen von Software. Im Rahmen agiler Softwareentwicklung ist es wichtiger Baustein, um die Softwarequalität zu verbessern.

In dem zweitägigen Onlinekurs Einstieg in die Continuous Integration mit Jenkins lernen Sie in praktischen Übungen, Jenkins zu installieren, zu konfigurieren und zu betreiben. Die Einbindung in die gängigen Entwicklertools Gitlab, Github, SVN, Redmine und Jira ist ebenso Thema wie das Erstellen von CI/CD-Pipelines für automatisierte Softwaretests. Zudem erhalten Sie einen Einblick in typische Use Cases, die Anbindung an die Cloud und den Einsatz von Docker.

Der Kurs findet als Online-Workshop mithilfe einer Webkonferenz-Software statt. Zur Teilnahme benötigen Sie einen Rechner mit Mikrofon und Lautsprecher oder (besser) einem Headset sowie einen aktuellen Browser.

Einstieg in die Continuous Integration mit Jenkins, Onlinekurs, 19.–20.5.: Weitere Informationen und Anmeldung

(odi)