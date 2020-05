Online-Workshop: Der Weg in die Cloud

Die Cloud verspricht Unternehmen mehr Flexibilität, bessere Skalierbarkeit und nicht zuletzt niedrigere IT-Kosten. Aber einfach einen Account bei Azure und Co. anlegen und loslegen reicht nicht. Unternehmen benötigen eine Strategie, wie sie ihre IT sicher und nachhaltig in die Cloud transformieren.

In dem viertägigen Online-Workshop Ihr Weg in die Cloud entwickeln die Teilnehmer eine Cloud Transformation Roadmap, die den Weg in die Cloud in vier Phasen beschreibt: Vision & Strategie, Planung & Design, Integration & Betrieb sowie Ausbau & Festigung. Sie lernen die Vor- und Nachteile der großen Public-Cloud-Anbieter ebenso kennen wie Best Practices, beschäftigen sich mit der Planung der Transformation und erstellen eine Governance-Struktur. Weitere Themen sind die Einbindung in die internen Unternehmensprozesse, Sicherheitsaspekte, Change Management für IT und Anwender sowie häufig gemachte Fehler – und wie man sie vermeidet.

Der iX-Workshop findet als Onlinekurs mithilfe einer Webkonferenz-Software statt. Zur Teilnahme benötigen Sie einen Rechner mit Mikrofon und Lautsprecher oder (besser) einem Headset sowie einen aktuellen Browser. Während des Kurses besteht jederzeit die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen und sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen.

Ihr Weg in die Cloud, Onlinekurs, 29.6.- 1.7.: Weitere Informationen und Anmeldung

(odi)