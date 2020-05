Vertrieb ist häufig noch nach den Regeln der alten Welt organisiert. Streng hierarchische Strukturen, striktes Silo-Denken, nach Umsatz oder Ertrag ausgerichtete Ziele und Provisionsmodelle und noch mehr Hindernisse stehen dem Erfolg eines Unternehmens entgegen. In den meisten Organisationen stecken die Transformationsversuche noch in den Kinderschuhen. Hier setzt der Online-Workshop Vertriebsperformance 4.0 am 8. Juni 2020 von 9 bis 17 Uhr an, den der systemische Organisationsberater, Strategieberater und Coach Armin Hering leiten wird.

Der Workshop richtet sich an Vertriebsleiter, Marketingleiter und Selbstständige, die ihren Vertrieb kundenzentrierter und agiler ausrichten wollen. Die Teilnehmer bekommen eine Übersicht sowie Leitfäden und Checklisten zu besprochenen Strategien mit, um die Inhalte des Seminars direkt in die Praxis umsetzen zu können. Für den 19. Oktober 2020 ist ein Workshop zum selben Thema im Hause der Heise Medien in Hannover geplant. Fragen zur Veranstaltung beantwortet Ihnen Jennifer Rypalla. (anw)