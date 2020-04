Online-Workshops: Künstliche Intelligenz und Machine Learning

Von der Gesichts- und Objekterkennung in Bildern über Sprachassistenz- und Übersetzungssysteme bis zu Produktempfehlungen, der automatischen Erkennung von Anomalien in großen Datenmengen und Business Intelligence: Künstliche Intelligenz und Machine Learning sind längst im Alltag und im Geschäftsleben angekommen.

Die modulare Online-Workshop-Serie Künstliche Intelligenz: Einstieg in Deep Learning und klassisches Machine Learning bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Methoden des Deep Learnings und Machine Learnings. Dabei lernen Sie die unterschiedlichen Ansätze und Algorithmen und ihre Einsatzfelder kennen. In den interaktiven Workshops programmieren Sie selbst unter Anleitung der erfahrenen Referenten tiefe neuronale Netze mit TensorFlow und implementieren klassische Methoden des überwachten und unüberwachten Machine Learning in Python.

Die fünf Teile der Workshop-Reihe behandeln

Grundlagen des maschinellen Lernens; Deep Learning mit der verbreiteten ML-Bibliothek TensorFlow; Convolutional Neural Networks (CNN) zur Bildverarbeitung und Recurrent Neural Networks (RNN) zur Verarbeitung von Sequenzen mit TensorFlow; klassische Methoden des Supervised Machine Learning mit Python; klassische Methoden des Unsupervised Machine Learning mit Python.

Die einzelnen Teile bauen aufeinander auf, können mit entsprechendem Vorwissen aber auch sinnvoll einzeln gebucht werden, um einzelne Aspekte gezielt zu vertiefen. Gemeinsam liefern sie einen umfassenden Überblick über den Stand der Technik bei Machine Learning und Deep Learning. Dabei besteht die jederzeit die Möglichkeit, nachzufragen und spezielle Themen mit den Referenten und Teilnehmern zu diskutieren.

Alle Online-Workshops sind auf 15 Teilnehmer beschränkt, um die Interaktivität sicherzustellen. Die Teile 2 bis 5 erfordern grundlegende Programmierkenntnisse in Python. Die Workshops werden mit Zoom durchgeführt; ein Zoom-Account ist nicht erforderlich. Die Übungen finden in Jupyter-Notebooks auf Google Colaboratory statt.

Online-Workshop "Einstieg in Deep Learning und klassisches Machine Learning", 27.4. bis 8.5.: Anmeldung und weitere Informationen

(odi)