Onlinekurs: Deep Learning mit TensorFlow und Keras

Deep Learning, eine leistungsfähige Spielart des maschinellen Lernens unter Einsatz von komplexen neuronalen Netzen, kommt unter anderem in der Gesichts- und Objekterkennung in Bildern, in Sprachassistenz-Systemen und bei der Live-Übersetzung von Sprache zum Einsatz. In dem Intensivkurs Deep Learning mit TensorFlow und Keras erhalten Sie an vier Tagen einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten, Grenzen und verschiedenen Ansätze von künstlicher Intelligenz, Machine Learning und Deep Learning.

Sie erfahren, wie Deep Learning funktioniert und wie man mit dem Python Scientific Stack arbeitet. In praktischen Übungen erstellen Sie Machine- und Deep-Learning-Modelle mit den populären Frameworks TensorFlow und Keras. Die letzten beiden Tage widmen sich Convolutional Neural Networks (CNN) zur Verarbeitung von Bildern und Recurrent Neural Networks (RNN) zur Verarbeitung von sequenziellen Daten wie Text.

Der Kurs findet als Online-Workshop mithilfe einer Webkonferenz-Software und mit zahlreichen praktischen Übungen statt. Zur Teilnahme benötigen Sie einen Rechner mit Mikrofon und Lautsprecher oder (besser) einem Headset sowie einen aktuellen Browser. Die Übungen erfolgen mit Jupyter-Notebooks in Google Colaboratory. Während des Kurses besteht jederzeit die Möglichkeit, den Referenten Fragen zu stellen und sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen.

Deep Learning mit TensorFlow und Keras, Onlinekurs, 22.6.-25.6.: Weitere Informationen und Anmeldung

