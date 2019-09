OpenSlides 3.0 führt neue Progressive Web App ein

Mit einer komplett überarbeiteten Nutzeroberfläche auf einer neuen Grundlage wartet OpenSlides 3.0 auf. Bei der freien Software handelt es sich um ein Programm zum digitalen Organisieren von Versammlungen und Anträgen.

Der Webclient setzt nun auf der von Google entworfenen Designsprache Material Design auf, die die Oberfläche mit im Flat Design erstellten, an Karten erinnernden Flächen gestaltet. Überdies basiert sie nun auf dem TypeScript-Framework Angular 8 und passt sich automatisch an das Endgerät an. Als Progressive Web App (PWA) bleibt das Programm unabhängig vom Betriebssystem, funktioniert ohne Netzverbindung und lässt sich direkt aus dem Browser heraus ohne Umweg über Googles oder Apples Vertriebsplattformen installieren.

Neue Antragsfunktionen

Für den Administrator einer Versammlung haben die Entwickler eine Chronik mitaufgenommen. Sie beinhaltet unter anderem ein Verlaufsprotokoll für Antragsaktionen; Änderungen erhalten einen Zeitstempel und lassen sich wiederherstellen. Auch kann der Verantwortliche nun Aufruflisten erstellen, bei denen er Anträge nach Belieben reihen kann. Antragskommentare lassen sich mit Version 3.0 mit Zugriffsrechten versehen. Darüber hinaus führt OpenSlides Untersachgebiete ein, die sich Nutzer wie viele andere im Changelog (PDF) aufgeführte Neuerungen gewünscht hatten.

OpenSlides 3.0 erscheint als Open-Source-Software unter der MIT-Lizenz. Außerdem bieten die Entwickler ein Hosting an, dessen Preise sich unter anderem an den benötigten Nutzerkonten orientieren. Die Funktionen entsprechen der freien Version. Wer die Software auf dem eigenen Server ausprobieren will, findet unter openslides.com eine Anleitung. Alternativ steht auf der Webseite eine kostenlose Demo bereit. (fo)