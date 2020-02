Oracle bringt eigene KI-Plattform

Oracle legt mit der Cloud Data Science Platform gleich sieben Dienste auf. Die neue Platform baut auf der Oracle Cloud Infrastructure Data Science Platform auf. Das Angebot richtet sich an Data Science Teams und Wissenschaftler, die mit großen Datenmengen im KI-Bereich und mit mit Machine Learning und arbeiten wollen.

Für den automatischen Datenfluss kann die neue Plattform einer Oracle-Pressemitteilung zufolge automatisch Algorithmen und Vorhersagemethoden auswählen sowie Modelle evaluieren und erklären.

Sieben neue Dienste

Innerhalb der Cloud Data Science Platform nutzt die Oracle Cloud Infrastructure Data Science Pyhton und TensorFlow, Keras und Jupyter, um neue Modelle zu bauen, zu trainieren und zu verwalten.

Unter dem langen Titel "Powerful New Machine Learning Capabilities in Oracle Autonomous Database" präsentiert Oracle die Integration etwa mit Oracle Autonomous Database, während der Oracle Cloud Infrastructure Data Catalog dem Anwender das Suchen und Finden von relevanten Informationen erleichtern will. Hadoop kommt im Oracle Big Data Service zum Einsatz, die Oracle Cloud SQL erlaubt SQL-Anfragen in HDFS, Hive, Kafka, NoSQL und dem Object Storage.

Zu guter Letzt sorgen Oracle Cloud Infrastructure Data Flow und Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machines for Data Science für einen vollständig gemanagten Big Data Service beziehungsweise vorkonfigurierte VMs. Letztere sollen binnen 15 Minuten laufen und weniger als 30 US-Dollar am Tag kosten. (mfe)