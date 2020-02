Oracle: DataFox erfasst Daten von mehr als einer Million EU-Unternehmen

Für seine Plattform DataFox kann Oracle eine deutlich umfangreichere Datenbasis vorweisen: Sie sei seit der Übernahme durch den Konzern 2018 um 70 Prozent gewachsen – und das insbesondere in Europa mit 135 Prozent. Insgesamt soll der Dienst nun Informationen von über einer Million Unternehmen in Europa vorhalten.

Hilfe durch KI

DataFox sammelt öffentliche Informationen über Firmen, darunter Daten zum Umsatz und Wachstum, über Auszeichnungen und die Anzahl der Mitarbeiter. Oracle wirbt damit, dass beim Dienst KI-Algorithmen zum Einsatz kämen. Diese sollen zum einen die Informationen sammeln und sie andererseits anschließend aufbereiten. Beides soll in Echtzeit geschehen, technische Details gibt der Konzern jedoch nicht an.

Profitieren sollen von den Daten Nutzer anderer Oracle-Dienste, insbesondere solche der Plattformen Eloqua und Sales Cloud. So sollen der Vertrieb und das Marketing immer aktuelle Informationen über Kunden besitzen und in den erfassten Daten nach potentiellen Kunden suchen können. Die Daten aus DataFox lassen sich ebenfalls per API in anderen Anwendungen einsetzen.

Auf der OpenWorld in London stellte Oracle darüber hinaus viele andere Neuerungen vor, darunter neue Funktionen für die hauseigene Datenbank und eine Cloud-Verbindung in der EU mit Microsoft. (fo)