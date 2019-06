Praxis für den Administrator: Monitoring mit Sensu Go

In immer mehr Unternehmen genügen herkömmliche Monitoring-Werkzeuge nicht mehr, statt statische Systeme muss die IT dynamische Umgebungen überwachen können. Sensu Go schlägt eine Brücke zwischen bestehenden Überwachungstools und den neuen Anforderungen. Christian Michel zeigt in der aktuellen iX 6/2019, was Sensu Go von der Konkurrenz unterscheidet und wie Administratoren es einsetzen können.

Das Werkzeug erscheint als freie Software, setzt auf eine Microservices-Architektur und ist in Agenten auf den zu überwachenden Systemen sowie ein Server-Backend unterteilt. Letzteres verfügt über eine RESTful API, mit der sich Monitoring-Workflows vollständig automatisieren lassen. Nutzer können zudem Nagios-Plug-ins verwenden und Daten von Prometheus-Endpunkten an das Sensu-Backend übertragen.

Monitoring: Automatisierte Systemüberwachung und Eventsteuerung mit Sensu Go, iX 6/2019, S. 124

