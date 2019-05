Programmier-Workshop: Webanwendungen mit React

Sebastian Springer, JavaScript-Entwickler, -Berater und -Dozent, erklärt an zwei Tagen, was React ausmacht, wann das Framework nützlich ist und wie man damit eine Anwendung konzipiert und entwickelt. Dabei lernen Sie in praktischer Arbeit, wie man Applikationen mit React entwickelt.

Themen sind die Komponentenstruktur von React, die Template-Syntax, die Kommunikation mit dem Server, der React-Router zur Navigation in der Anwendung, das Flux-Pattern sowie Statemanagement mit Redux.

Der iX-Workshop Webanwendungen entwickeln mit React findet am 17. und 18. Juni bei Heise Medien in Hannover statt. Teilnehmer sollten solide Grundkenntnisse in HTML, CSS und JavaScript mitbringen. Bei Anmeldung bis zum 2. Juni erhalten Sie zehn Prozent Frühbucherrabatt.

Webanwendungen entwickeln mit React: Weitere Informationen und Anmeldung

