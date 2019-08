Workshop: Python für Linux-Admins

Python-Skripte können zahlreiche Administrationsaufgaben automatisieren. Dieser Workshop erklärt Linux-Admins zunächst die grundlegenden Elemente der Programmiersprache. Anschließend geht es um den Abruf von Systeminformationen, die Interaktion mit dem Dateisystem, TCP-Sockets und Signalen, die Steuerung von Systemd und den Zugriff auf REST-APIs, demonstriert am Beispiel Kubernetes.

Der Workshop findet am 15. und 16.10.2019 bei DE-CIX in Frankfurt statt. Er ist auf 20 Teilnehmer beschränkt, die Erfahrung in der Linux-Systemadministration und mit der Automation von Aufgaben beispeislweise mit Bash- oder Perl-Skripten haben. Der Referent kommt von dem Linux-Spezialisten B1 Systems. Bis zum 2.9. gibt es einen Frühbucherrabatt von 10 Prozent.

Python für Linux-Admins (15.–16.10., Frankfurt): Weitere Informationen und Anmeldung.

(odi)