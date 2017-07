Anwendungen und Einsatzbereiche voneinander per Virtualisierung trennen, gleichzeitig eine für den regulären Nutzer einfach zu bedienende Desktop-Oberfläche bieten: Das Qubes-OS-Projekt hat sich einiges vorgenommen.

Wenn Edward Snowden eine Linux-Distribution als das derzeit beste Betriebssystem bezeichnet, horchen um ihren Datenschutz besorgte Nutzer auf. Setzte er lange auf Tails, ist er inzwischen zu Qubes OS gewechselt. Das Betriebssystem soll eine erhöhte Sicherheit mit einer einfachen Bedienung des Desktops kombinieren. Wie gut die Entwickler den Spagat beherrschen, testen Martin Wundram und Sebastian Haar im Artikel "Eingedämmt" in der aktuellen iX 7/2017.

Dem Review liegt ein neunmonatiger Selbstversuch zugrunde. Insbesondere das Isolieren unterschiedlicher Einsatzbereiche durch virtuelle Maschinen sticht hervor. Da es zu unpraktisch wäre, mehrere Laptops fürs Büro, das private Vergnügen, Bankgeschäfte im Internet und Spezialaufgaben wie Penetrationstests herumzutragen, bietet es sich an, diese Aufgaben auf einem Rechner zu bündeln, aber voneinander zu trennen.

Erfahrungswerte

Voraussetzung ist jedoch leistungsfähige Hardware. Und auch die Aktualität des BIOS oder fehlende Treiber für Linux können Nutzern zu schaffen machen. Und wollen Anwender nicht nur eine native Linux-Anwendung isolieren, sondern gleich ein komplettes Betriebssystem wie Windows virtualisieren, stehen noch mehr Stolpersteine im Weg. Mit Xfce verwendet Qubes OS immerhin eine Desktop-Umgebung, mit der viele Nutzer bereits vertraut sein sollten und an die sich auch Umsteiger schnell gewöhnen können.

Trotz mancher Hürden lautet das Fazit aber: In Sachen Sicherheit macht Qubes OS vieles richtig, es ist stabil und mit etwas Linux-Kenntnissen gut bedienbar. Für welche Einsatzbereiche sich das Betriebssystem eignet und was Interessierte beim Ausprobieren beachten müssen, finden sie im Artikel.

Siehe dazu auch:

[Update 5.7.17, 16:00]: Am 15. Juli 2017 können Interessierte einer Veranstaltung mit den Autoren in Köln beiwohnen. Teilnehmer erhalten nicht nur eine kostenfreie Einführung in Qubes OS, sondern können anschließend gleich selbst das Betriebssystem installieren und ausprobieren. (fo)