Red Hat Enterprise Linux 8.2 bringt erweitertes Monitoring

"Proaktives Risikomanagement" nennt Red Hat das, was sein Produkt Red Hat Insights macht, und das hat in der neuesten Version der Enterprise-Linux-Distribution des Marktführers zahlreiche Updates erfahren. Außerdem will der Hersteller seine Container-Werkzeuge, die generelle Performance und nicht zuletzt auch die User Experience deutlich verbessert haben.

Die Pressemitteilung, die die Verfügbarkeit von RHEL 8.2 ankündigt, nennt für Red Hat Insights konkret den "verbesserten Einblick in IT-Sicherheit, Compliance und Effizienz", aber auch "neue Richtlinien und Patch-Services zur Unterstützung von Unternehmen bei der Definition und Überwachung wichtiger interner Richtlinien". Rund um Cgroups will man die Ressourcenverwaltung verbessert haben, NUMA und SubNUMA-Servicerichtlinien optimieren performance-kritische Workflows jetzt besser, und der Performance Co-Pilot PCP 5.0.2 hilft dabei, MSSQL Beine zu machen, schreibt Red Hat. Mehr Details finden sich in den Release Notes (die beschreiben allerdings derzeit noch die Betaversion von RHEL 8.2).

Skopeo, Buildah, Udice und Insights

Für die Welt der Container liefert Red Hat jetzt Container-Versionen von Skopeo und Buildah als Techpreview für Kunden, die "Container innerhalb von Containern für zusätzliche Isolations- und Sicherheitsebenen erstellen möchten", mit Udice kommt ein Toll für spezifische SELinux-Regeln. Um die User Experience zu verbessern, hat Red Hat die Subskriptionsregistrierung in den Installationsprozess integriert und erlaubt es jetzt auch Insights während der Installation zu aktivieren und kontinuierlich zu überwachen.

RHEL 8.2 ist das Betriebssystem und damit auch die Basis für Red Hats Cloud-, Container- und Plattformangebote. Extended Update Support liefert der jüngst von IBM übernommene Hersteller aus South Carolina bis 2022, für SAP-Kunden zwei Jahre länger. Die RHEL-8-Serie insgesamt bietet planmäßig 5 Jahre Support, liefert alle 6 Monate ein Minor Release, für RHEL 8.8 gibt es also Extended Update Support bis 2025.

