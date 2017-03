(Bild: dpa)

Nach der zuletzt kaum zufriedenstellenden Entwicklung der einstmals stolzen IT-Fachmesse greift die Messe AG zu drastischen Maßnahmen: Die CeBIT wird kürzer – und soll künftig im Sommer stattfinden.

Die Deutsche Messe AG zieht die Konsequenzen aus der jüngsten Entwicklung der CeBIT und stellt die einstmals größte Computermesse der Welt neu auf. Nach langen Diskussionen und intensiver Vorbereitung mit dem Ausstellerbeirat entschied die Messe AG, dass die CeBIT in den Sommer verlegt und noch einmal um einen Tag verkürzt wird. Nach einem Pressetag und drei Tagen, an denen die Messe nur für Fachbesucher öffnet, folgt ein Publikumstag.

Im kommenden Jahr soll die CeBIT dann erstmals nicht mehr im März stattfinden, sondern vom 11. bis 15. Juni 2018. Dabei sollen drei Schwerpunkte (die klassische IT-Messe als Schaufenster der digitalen Welt, die Startups und die Konferenzen) die Besucher anlocken – und zwar nicht nur reine Fachbesucher. Die Messe soll mehr "Eventcharakter" bekommen – so sollen auf dem Gelände zum Beispiel auch Konzerte stattfinden. Am Nachmittag will die Messe AG ihre Pläne im Detail vorstellen.





Für die Messe ist das eine Zäsur: Seit über dreißig Jahren zieht sie jeden März hunderttausende Besucher nach Hannover. Keimzelle der CeBIT war das "Centrum für Büro- und Informations-Technik" der Hannover Messe, das 1970 in der damals neuen Halle 1 eröffnet wurde. 1986 wurde das CeBIT eigenständig – und aus dem Stand die größte Computermesse der Welt. Höhepunkt war das Jahr 2001, als die CeBIT über 800.000 Besucher zählte.

Starke Konkurenz für die CeBIT

Seither hat die CeBIT einen kontinuierlichen Besucherschwund verzeichnet. Stets an den Rekordjahren um die Jahrtausendwende gemessen, fiel es der Messe schwer, auf Veränderungen in der Branche und neue Wettbewerber eine Antwort zu finden. Der Messe ist nicht vorzuwerfen, dass sie nicht viel ausprobiert hat – aber die Experimente haben nicht dazu beigetragen, das Profil der CeBIT zu schärfen. 2008 wurde die Messe bereits um einen Tag verkürzt.

Mit zuletzt um die 200.000 Besuchern ist die CeBIT zwar immer noch eine respektable Veranstaltung, auf der gute Geschäfte gemacht werden. Doch für Trends und Schlagzeilen sind eher die CES in Las Vegas im Januar und der Mobile World Congress im Februar zuständig. Mit der Verlegung in den Sommer entgeht die CeBIT auch dieser starken direkten Konkurrenz. Auch der Abstand zur IFA, für die im September die Unterhaltungselektronikbranche nach Berlin pilgert, bleibt gewahrt.

