Risikofaktor Mensch: BSI lädt zum IT-Grundschutztag ein

Ob beim Phishing, beim CEO-Fraud oder anderen Versuchen von Kriminellen, online an vertrauliche Daten zu gelangen: Häufig sind menschliche Schwächen das Einfallstor. Daher stellt der erste IT-Grundschutztag 2020 des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) den Menschen in den Mittelpunkt. Corona-bedingt findet der IT-Grundschutztag online statt.

Gemeinsam mit der BREDEX GmbH will das BSI am 10. September erläutern, wie sich die Angriffsrisiken senken lassen, sodass die Betroffenen und ihre Organisationen möglichst nicht Opfer solcher Betrugsversuche werden, etwa durch Datenabfluss, Know-how-Diebstahl oder unautorisierte Geldtransfers. "Der Faktor Mensch ist deswegen ein wesentlicher Bestandteil jedes nachhaltigen Sicherheitskonzepts", erläuterte BSI-Präsident Arne Schönbohm. Aus dem Risikofaktor Mensch solle ein Sicherheitsfaktor werden. Der "BSI-Dauerschlager IT-Grundschutz" biete dafür diverse Handlungsmöglichkeiten.

Zu den Themen des IT-Grundschutztages gehören die Tricks des Social Engineering, die Gefahr durch Innentäter, die Risikoreduktion durch Cyber-Versicherungen oder auch die Blackout-Prävention. Die Vorträge werden live über Vimeo gestreamt. Den Link hierzu erhalten die Angemeldeten per E-Mail. (un)