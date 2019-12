Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen eröffnen Unternehmen neue Möglichkeiten. Dieser iX-Workshop zeigt in zwei Tagen, was KI leisten kann und was nicht. Die Referenten Philipp Braunhart und Moustapha Karaki, Machine Learning Engineers, Trainer und Berater für die Anwendung von KI und ML, verzichten in diesem Kurs auf Mathematik und Coding. Stattdessen konzentrieren sie sich auf die wichtigsten Konzepte und ihre praktische Anwendung.

Die Teilnehmer lernen die Begriffe und Methoden der KI kennen und können sie einordnen. Sie erfahren, wie Unternehmen mit KI erfolgreich starten können und welche Herausforderungen es dabei gibt. Ein Schwerpunkt liegt auf Methoden des Deep Learning, die unter anderem bei der Bild- und Sprachverarbeitung zu Einsatz kommen, und auf der Übertragung von KI-Methoden in die produktive Anwendung.

Der Workshop Schneller Einstieg in KI und Deep Learning findet am 27. und 28.1.2020 in Hannover bei Heise Medien statt. Er ist auf 15 Teilnehmer beschränkt. Bei Buchung bis zum 31.12.2019 gibt es einen Frühbucherrabatt von 10%.

iX-Workshop Schneller Einstieg in KI und Deep Learning, 27.–28.1.2020, Hannover: Weitere Informationen und Buchung

