Compliance-Beauftragte erhalten schneller und einfacher die gewünschten Reports. Die Einzelplatzversion von verinice wird kostenpflichtig, jedoch gibt es eine freie Evaluationsversion.

Das Information-Security-Managementsystem (ISMS) verinice ist in Version 1.13 erschienen. Das Tool dient dem Erstellen und Verwalten von Sicherheitskonzepten in IT-Abteilungen, damit gesetzliche Anforderungen erfüllt werden können (Compliance). Dabei helfen vor allem die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) herausgegebenen Kataloge des IT-Grundschutzes, die verinice einbindet. Das Werkzeug GSTOOL des BSI erfüllt einen ähnlichen Zweck, das Amt stellt jedoch den Support dafür Ende 2016 ein.

In-Memory-Assistent für Abfragen



Der neue Abfrageassistent: Objekte und Felder zu einem Report zusammenklicken und schnell ein Ergebnis erhalten, auch bei umfangreichen Abfragen.

Bild: SerNet GmbH Neu in Version 1.13 ist ein In-Memory-Abfrageassistent, der das Reporting vereinfachen und beschleunigen soll. Damit sollen Abfragen etwa über sämtliche Bausteine des IT-Grundschutzes oder über alle Assets des Unternehmens unkompliziert erstellt und rasch ausgeführt sein (im Bereich einiger Sekunden).

Mehr Zusammenarbeit dank REST-API

Außerdem bringt verinice einen REST-Webservice mit und lässt sich dadurch mit anderer Software koppeln. Zudem erlaubt die neue Version eine Anbindung an das Service-Desk KIX4OTRS (nur für verinice.PRO): Trouble-Tickets aus OTRS können Daten zu verinice-Objekten aufnehmen, und Informationen aus geschlossenen Tickets können in die verinice-Datenbank re-importiert werden.

Client kostenpflichtig, Evaluation frei

Der Hersteller, die Göttinger SerNet GmbH, ändert mit Version 1.13 auch das Bezahlmodell. Zur freien Verwendung steht die kostenlose Evaluationsversion verinice.EVAL bereit, die alle Client-Funktionen außer dem Reporting enthält. Die Einzelplatz-Variante verinice-Client wird kostenpflichtig (249,90 Euro brutto) und enthält das Benutzerhandbuch. Die Mehrplatzversion verinice.PRO kann man wie bisher in einem Subskriptionsmodell beziehen.

Dennoch bleibt verinice Open-Source-Software: Der Hersteller stellt den Quellcode der Einzelplatz- und der Mehrbenutzerversion bei GitHub zur Verfügung. Die Software steht unter den Lizenzen GPLv3 und LGPLv3. Details zu allen Neuerungen enthalten die Release Notes. (tiw)