Vom 18. bis zum 20. Oktober präsentieren im Messezentrum Nürnberg mehr als 470 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen aus Bereichen wie Cloud Computing, IT Forensik, Datensicherung oder Hosting. Auch die c't-Krypto-Kampagne ist vor Ort.

Seit der Premiere 2009 ist die Nürnberger Sicherheitsmesse it-sa stetig gewachsen und gilt heute als größte IT-Security-Messe im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr präsentieren vom 18. bis zum 20. Oktober im Messezentrum Nürnberg mehr als 470 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen aus Bereichen wie Cloud Computing, IT Forensik, Datensicherung oder Hosting. Laut Veranstalter sind 2016 Unternehmen aus 19 Ländern vertreten, neben europäischen auch Firmen aus USA, Taiwan oder Korea. Außerdem gibt es zwei Länderpavillons: Gemeinschaftsstände, auf denen sich Unternehmen aus Israel als "Start-up-Nation" beziehungsweise Frankreich präsentieren.

Congress@it-sa und Foren

Das Messekonzept beinhaltet zusätzlich ein begleitendes Kongressprogramm (Congress@it-sa) mit mehreren Vortragsreihen zu aktuellen Fragen, Strategien und technischen Lösungen zum Thema IT-Sicherheit. Des Weiteren gibt es in den offenen Foren innerhalb der Ausstellungsfläche die Sonderschauen IAM Area (Identity Access Management), Startups@it-sa sowie eine Jobbörse und den 8. DsiN-MesseCampus@it-sa für Studierende.



Reges Treiben auf der it-sa 2015. Die diesjährige Ausgabe öffnet kommenden Dienstag ihre Pforten. Einer der Treiber für die Sicherheit in Unternehmen stellt in naher Zukunft sicherlich die EU-Datenschutz-Grundverordnung dar. Sie tritt 2018 in Kraft und bringt für Firmen neue Anforderungen im Bereich Datenschutz. Nicht nur die Keynote des österreichischen Juristen und Datenschutzaktivisten Maximilian Schrems intensiv damit auseinander.

Die Bedeutung des Themas zeigt sich auch am hohen Stellenwert, den Lösungen für die Enpoint-Sicherheit „der nächsten Generation“ einnehmen. Experten sind sich weitgehend einig, dass Sicherheit nicht mehr wie bislang postuliert im Netzwerk anfängt sondern beim Schutz der Daten am Endpunkt. Für viele der dafür angebotenen „Next Gen“-Produkte wird mit neu hinzugefügter Machine-Learning-Technik geworben. Statistische Modelle sollen es ermöglichen, Abweichungen vom Standard-Datenverkehr zu erkennen und daraus Verhaltensmuster abzuleiten. Die die Software lernt dabei normale Abweichungen von sicherheitsrelevanten Auffälligkeiten ohne vordefinierte Regelwerke zu unterscheiden.

SCADA und Ransomware

Zu den weiteren heißen Themen gehört Sicherheit im Internet der Dinge beziehungsweise Industrie 4.0. Schlagzeilen in diesem Bereich machen immer wieder Angriffe auf kritische Infrastrukturanlagen (SCADA-Umgebungen), etwa Wasser- oder Gasleitungen. Der Schutz vor Ransomware dürfte gerade in diesem Jahr besonders viele IT-Abteilungen beschäftigen. Auch hier ist das Angebot entsprechend vielfältig. Das Gleiche gilt auch für die Sicherheit mobiler Daten. In allen Bereichen können Unternehmen mittlerweile abwägen und wählen, ob sie ihre eigene Lösung betreiben oder sie als Service aus der Cloud beziehen wollen.

Heise auf der it-sa: Halle 12.0, Stand 735

Auch die c't-Krypto-Kampagne ist wieder auf der it-sa vertreten. Sie können bei uns am Stand ein PGP-Schlüsselpaar generieren und den öffentlichen Part von unserer Certification Authority (CA) signieren lassen. Bringen Sie für den zweiten Schritt bitte Ihren Personalausweis mit, damit wir Ihre Identität verifizieren können.

Wer Zeit sparen möchte, kann sich sein Schlüsselpaar selbstverständlich auch im Vorfeld erzeugen – oder ein existierendes Schlüsselpaar nutzen. Auch den Zertifizierungsantrag können Sie sich vorab herunterladen und ausgefüllt mitbringen, wenn Sie mögen. Wenn Sie Ihren öffentlichen Schlüssel von der c't CA unterschreiben lassen, zeigen Sie dem Empfänger Ihrer verschlüsselten oder signierten Mails, dass Sie tatsächlich der sind, für den Sie sich ausgeben – schließlich haben wir Ihre Identität persönlich anhand Ihres Ausweises verifiziert. (rei)