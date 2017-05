Insbesondere zu den Themen "Requirements Engineering & Architecture" und "Testdesign" sind weitere Vorschläge für die traditionsreiche Konferenz zu Themen der Softwarequalität erwünscht.

Der offizielle Call for Papers des traditionsreichen Software-QS-Tags ist mittlerweile abgelaufen. Die Ausrichter suchen aber bis Ende dieses Monats weiterhin nach Themen für die Tracks "Requirements Engineering & Architecture" und "Testdesign". Die Beiträge können sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch eingereicht und präsentiert werden.

Der diesjährige Software-QS-Tag steht unter dem Motto "Digitale Transformation – Evolution, Innovation, Disruption". Die zum 25. Mal ausgetragene Konferenz präsentiert am 19. und 20. Oktober 2017 Best Practices, Strategien, Techniken und Tools, die für Testen und Qualitätssicherung zur Verfügung stehen, um die Herausforderungen der allgegenwärtigen digitalen Transformation zu meistern. Insgesamt sind rund 60 Vorträge, Workshops und Tutorials in fünf parallelen Tracks geplant

Nachdem die Veranstaltung mit jährlich wechselnden Themen zur Softwarequalität über Jahre hinweg in Nürnberg stattgefunden hat, wird sie nun in Frankfurt am Main ausgerichtet. Dessen ungeachtet wurde nun auch die Registrierung eröffnet. Tickets zum Frühbucherpreis sind ab sofort erhältlich

Ausrichter der Veranstaltung sind die imbus AG und die Fachzeitschrift iX. (ane)