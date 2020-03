Storage2day: Call for Proposals verlängert

Nach der erfolgreichen Premiere 2019 findet die Storage2day, die Heise-Konferenz für Speichernetze und Datenmanagement, dieses Jahr am 23. und 24. September in Heidelberg statt. Ihr Themenspektrum reicht von Backup und Replikation über Speichernetze und Software-defined Storage bis hin zu Datenschutz, RZ-Automatisierung und Cloud-Anbindung. Am Vortag, dem 22.09.2020, finden ganztägige Workshops statt.

Storage-Experten und -Praktiker können noch bis zum 30.3. Vorschläge für Vorträge (45 Minuten) und ganztägige Workshops einreichen: Erfahrungs- und Projektberichte, Strategieentwürfe und Best Practices, aber auch Know-how zu neuen Techniken und Konzepten – kurzum: alle für Storage-Praktiker relevanten Themen. Das Level kann von Einführungen in Grundlagenthemen bis zu Vorträgen zu fortgeschrittenen Aspekten reichen.

(odi)