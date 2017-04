Thunderbird springt von Version 48 direkt zu Version 52. Die Entwickler von Mozilla haben einige Fehler behoben und dem Mail-Client einige kleinere Neuerungen spendiert.

Thunderbird springt von Version 45.8.0 direkt auf Version 52 und zieht so mit Firefox gleich. Ansonsten gibt es eher unauffällige Neuerungen: Thunderbird bettet Bilder ins Bearbeitungsfenster nun als Data-URIs ein, was die Kompatibilität etwa mit MS Office oder LibreOffice verbessern soll. Das Dialogfenster "Grafik-Eigenschaften" zeigt als "Grafik-Adresse" die Base64-kodierten Rohdaten gekürzt an. Bilder, die aus dem Internet verlinkt sind, lädt Thunderbird nicht mehr automatisch herunter und hängt sie nicht an die Nachricht an. Der Nutzer kann dies manuell über die "Grafik-Eigenschaften" nachholen.

Thunderbird-Chat empfängt Twitter-Direktnachrichten

Die Chat-Funktion des E-Mail-Clients unterstützt mit Version 52 auch Direktnachrichten von Twitter sowie dessen "Gefällt mir"-Funktion. Entfallen ist die Unterstützung des Yahoo Messenger. Außerdem unterstützt Thunderbird die SASL-SCRAM-Authentifizierung bei XMPP. Nutzer des Kalenders können ihre Termine in einem eigenen Tab auslagern und dort bearbeiten – hierzu muss man in den Einstellungen im Bereich "Kalender" ein Häkchen bei "Termine und Aufgaben in einem Tab anstatt in einem Dialogfenster bearbeiten" setzen.

Hinzugekommen ist ferner eine Importfunktion für das japanische Mail-Programm Becky!. Zudem können Nutzer ihre Nachrichten-Filter kopieren. Alle weiteren Neuerungen, Änderungen und Reparaturen listen die "Thunderbird Notes" auf.